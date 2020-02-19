23:05

من برنامج: المسائية تجدد الغارات الروسية على ريفي إدلب وحلب (فيديو)

تجددت الغارات الروسية على ريفي إدلب وحلب وسط معارك بين المعارضة والنظام، ودخل رتل عسكري تركي جديد إلى إدلب.

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المصدر : الجزيرة مباشر