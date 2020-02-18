12:30

من برنامج: المسائية شقيقة الصحفي معتز ودنان تطالب بالإفراج عنه (فيديو)

قالت شقيقة الصحفي المصري معتز شمس الدين والشهير بـ”معتز ودنان”، والمعتقل لدى السلطات الأمنية المصرية منذ 2018 إن معتز يعاني من أوضاع إنسانية وصحية صعبة بعد 90 يوما من احتجازه.

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المصدر : الجزيرة مباشر