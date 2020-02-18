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من برنامج: المسائية شاهد: مصر تبني جدارا عازلا مع قطاع غزة

أظهرت لقطات خاصة حصلت عليها الجزيرة مباشر قيام السلطات المصرية ببناء جدار أمني عازل على الحدود مع قطاع غزة.

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المصدر : الجزيرة مباشر