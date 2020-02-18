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من برنامج: المسائية الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة لنقاط المراقبة بإدلب (فيديو)

أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب، عبارة عن قافلة مؤلفة من 150 مركبة عسكرية توجهت إلى نقاط المراقبة التركية وسط إجراءات أمنية.

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المصدر : الجزيرة مباشر