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من برنامج: المسائية نتنياهو يستغل صفقة القرن لتحقيق مكاسب سياسية داخلية (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية.

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المصدر : الجزيرة مباشر