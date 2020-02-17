30:50

من برنامج: المسائية مهرجان في استاد القاهرة يثير جدلا في الأوساط المصرية (فيديو)

سادت حالة من السخط والاستياء في مصر على تنظيم السلطات المصرية لحفل فني بمناسبة عيد الحب أقيم في استاد القاهرة بحضور نحو 60 ألف.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر