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من برنامج: المسائية الفخفاخ يعلن تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية (فيديو)

أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس إلياس الفخفاخ تعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة رغم طرحها، مشيرا إلى النظر في الخيارات الدستورية المتاحة فيما تبقى من الآجال.

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المصدر : الجزيرة مباشر