12:44

من برنامج: المسائية هتافات معتمرين أتراك تغضب الإفتاء والاوقاف المصرية (فيديو)

عبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية عن انزعاجه من هتافات رددها معتمرون أتراك في السعودية نصرة للمسجد الأقصى المبارك.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر