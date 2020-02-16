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من برنامج: المسائية مصر تشرع في إقامة جدار خرساني على حدودها مع غزة (فيديو)

شرعت مصر في بناء جدار خرساني عازل على طول حدودها مع قطاع غزة، وقالت مصادر محلية إن عمليات البناء تسارعت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

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المصدر : الجزيرة مباشر