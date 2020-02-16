10:36

من برنامج: المسائية قراءة لأهم ما جاء في الصحافة العالمية (فيديو)

استضافت حلقة المسائية “الجمعة”، الصحفية نادية أبو المجد، للحديث عن أهم ما جاء في الصحافة العالمية، وما طرحه موقع ناشونال إنترست عن أزمة سد النهضة الإثيوبي.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر