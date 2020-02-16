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من برنامج: المسائية رفض الاستئناف المقدم من الباحث المصري باتريك جورج (فيديو)

قررت محكمة مستأنف ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية استمرار حبس الباحث المصري باتريك جورج ميشيل زكي بعد رفض الاستئناف المقدم من محاميه على قرار حبسه 15 يوما

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المصدر : الجزيرة مباشر