11:50

من برنامج: المسائية تدوير القضايا لإعادة اعتقال المعتقلين في مصر (فيديو)

يواجه متهمون مصريون تهما غير منطقية حيث من المفترض وطبقا لتقارير أجهزة التحقيق المصرية أنهم ارتكبوها خلال فترة تواجدهم في السجن.

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المصدر : الجزيرة مباشر