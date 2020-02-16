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من برنامج: المسائية النقد الدولي: مصر تحتاج لموجة من الإصلاحات الاقتصادية (فيديو)

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إن مصر تحتاج إلى موجة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، وإنها أنهت أخيرا برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق.

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المصدر : الجزيرة مباشر