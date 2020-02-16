21:10

من برنامج: المسائية الخارجية المصرية تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة (فيديو)

قالت وزارة الخارجية المصرية إنه تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وإجراءات التعامل مع حالات الجفاف والسنوات الشحيحة.

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المصدر : الجزيرة مباشر