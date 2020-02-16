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من برنامج: المسائية البرلمان المصري يرفض تصريحات رئيس البرلمان الأوربي (فيديو)

هاجم رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن المواطن المصري باتريك جورج الذي تم القبض عليه اخيرا في مطار القاهرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر