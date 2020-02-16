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من برنامج: المسائية إسقاط مروحية ثانية للنظام السوري بريف حلب الغربي (فيديو)

قالت وكالت الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري، إن مروحية تابعة لقوات النظام أسقطت في ريف حلب الغربي ما أدى إلى مقتل طاقمها.

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المصدر : الجزيرة مباشر