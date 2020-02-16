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من برنامج: المسائية أحزاب تونسية ترفض منح الثقة لحكومة الفخفاخ (فيديو)

أعلنت أربعة أحزاب تونسية رفضها منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، ما يزيد المخاوف من اللجوء إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة كما يقر بذلك الدستور التونسي.

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المصدر : الجزيرة مباشر