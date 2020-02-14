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من برنامج: المسائية قوات حفتر تخرق الهدنة باستهداف الاحياء السكنية (فيديو)

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الليبية استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد توقفها لساعات نتيجة استهداف المطار بقذائف صاروخية من قوات حفتر.

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المصدر : الجزيرة مباشر