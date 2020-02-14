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السودان: التوقيع على اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة كول (فيديو)

كشفت الحكومة السودانية عن التوقيع على اتفاق تسوية مع أسر ضحايا حادث تفجير المدمرة الأمريكية كول عام 2000، التي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة.
14/2/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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