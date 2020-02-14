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من برنامج: المسائية أردوغان: سنهاجم جيش النظام السوري حال استهداف مواقع تركية بإدلب (فيديو)

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن أنقرة ستتخذ الإجراءات كافة ضد الذين لا يمتثلون لوقف إطلاق النار في إدلب.

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المصدر : الجزيرة مباشر