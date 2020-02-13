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من برنامج: المسائية

سد النهضة: جولة مفاوضات أخيرة تستضيفها واشنطن (فيديو)

التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك خلال وجود شكري بواشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة.
13/2/2020
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المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

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انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

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اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
شاهد المزيد
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