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من برنامج: المسائية تركيا تواصل إرسال التعزيزات إلى إدلب (فيديو)

تواصل وزارة الدفاع التركية ارسال تعزيزات جديدة من قوات المهام الخاصة “كوماندوز” إلى نقاط المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب شمال سوريا.

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المصدر : الجزيرة مباشر