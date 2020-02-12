12:12

من برنامج: المسائية عائلات ليبية تقيم دعوى ضد حفتر ودولة الإمارات (فيديو)

لجأت أُسر ليبية ممن قتل أو أصيب أقرباؤهم إلى محكمة المقاطعة في واشنطن، لرفع دعوى قضائية ضد الجنرال المتقاعد خليفة حفتر والإمارات العربية المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر