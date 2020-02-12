18:51

من برنامج: المسائية حالة وفاة كل أربعة أيام في السجون المصرية [فيديو]

نشر الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تغريدة تحدث فيها عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المعتقلون في مصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر