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من برنامج: المسائية أردوغان: تركيا لن تظل صامتة حيال ما يجري في إدلب (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 51 عنصرا من النظام السوري في إدلب وتدمير دبابتين ومضاد للطائرات ومخزن أسلحة، فضلا عن السيطرة على دبابة ثالثة.

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المصدر : الجزيرة مباشر