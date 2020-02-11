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من برنامج: المسائية 2020 يشهد تزايد لعدد المتوفين داخل السجون المصرية (فيديو)

شهد عام 2020 وفاة عشر معتقلين خلال نحو 40 يوما داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، وأكدت مصادر حقوقية وفاة معتقلين اثنين مؤخرا داخل محبسهما بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

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المصدر : الجزيرة مباشر