23:58

من برنامج: المسائية نتنياهو يهدد بعملية ساحقة على قطاع غزة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لشن عملية عسكرية ساحقة على قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة تجاه المستوطنات المجاورة للقطاع.

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المصدر : الجزيرة مباشر