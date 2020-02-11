40:04

من برنامج: المسائية مقتل 5 جنود اتراك في قصف لنقطة مراقبة بإدلب (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل خمسة جنود أتراك وإصابة خمسة أخرين في هجوم شنته قوات النظام السوري بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا وهو الثاني من نوعه خلال أسبوع.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر