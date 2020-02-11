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من برنامج: المسائية مغردون وإعلاميون سعوديون يشنون هجوما على مرزوق الغانم

شن مغردون وإعلاميون سعوديون مقربون من السلطة هجوما على رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على خلفية موقفه من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن.

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المصدر : الجزيرة مباشر