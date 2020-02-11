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من برنامج: المسائية تعزيزات عسكرية تركية لنقاط المراقبة على الحدود السورية (فيديو)

أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، ووصلت قافلة عسكرية إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي في طريقها إلى الحدود السورية.

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المصدر : الجزيرة مباشر