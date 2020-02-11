17:40

من برنامج: المسائية الجيش المصري: قتلى ومصابون في هجوم بمحافظة شمال سيناء (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل وإصابة سبعة من العسكريين في هجوم مسلح على أحد الارتكازات الأمنية بمحافظة شمال سيناء.

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المصدر : الجزيرة مباشر