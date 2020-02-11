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من برنامج: المسائية الإفتاء المصرية تحذر من مشاهدة "قيامة أرطغرل" (فيديو)

حذرت دار الإفتاء المصرية من مشاهدة مسلسلي “وادي الذئاب” و”قيامة أرطغرل” التركيين، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد عودة الإمبراطورية العثمانية من جديد.

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المصدر : الجزيرة مباشر