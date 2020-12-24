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من برنامج: المسائية

قطر: وصول أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا

استقبل مطار حمد الدولي بدولة قطر الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر وبيونتيك.
23/12/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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29:44
(الجزيرة)

مصر: مادة قانونية جديدة تجيز حبس الصحفيين

21:12
(الجزيرة)

مصر: اتحاد منتجي البطاطس يتكبد خسائر بمليارات الجنيهات

11:35
(الجزيرة)

المعهد الدولي للصحافة يطالب بالإفراج عن الصحفي محمود حسين

10:16
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