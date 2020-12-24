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57:40
من برنامج:
المسائية
قطر: وصول أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا
استقبل مطار حمد الدولي بدولة قطر الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر وبيونتيك.
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23/12/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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قطر تجيز استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا
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29:44
مصر: مادة قانونية جديدة تجيز حبس الصحفيين
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21:12
مصر: اتحاد منتجي البطاطس يتكبد خسائر بمليارات الجنيهات
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11:35
المعهد الدولي للصحافة يطالب بالإفراج عن الصحفي محمود حسين
play
10:16
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