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57:40
من برنامج:
المسائية
قطر: وصول أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا
استقبل مطار حمد الدولي بدولة قطر الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر وبيونتيك.
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23/12/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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المسائية
استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين قطر ومصر
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13:50
اتحاد نقابات عمال مصر يرفض تصفية شركة الحديد والصلب
play
27:30
إخفاق الاجتماع السداسي التشاوري حول سد النهضة الإثيوبي
play
36:29
التمييز في معاملة المعتقلين داخل السجون المصرية
play
38:34
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