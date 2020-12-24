البث الحي
57:40

من برنامج: المسائية

قطر: وصول أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا

استقبل مطار حمد الدولي بدولة قطر الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر وبيونتيك.
23/12/2020
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين قطر ومصر

13:50
(الجزيرة)

اتحاد نقابات عمال مصر يرفض تصفية شركة الحديد والصلب

27:30
(الجزيرة)

إخفاق الاجتماع السداسي التشاوري حول سد النهضة الإثيوبي

36:29
(الجزيرة)

التمييز في معاملة المعتقلين داخل السجون المصرية

38:34
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين قطر ومصر

13:50
(الجزيرة)

اتحاد نقابات عمال مصر يرفض تصفية شركة الحديد والصلب

27:30
(الجزيرة)

إخفاق الاجتماع السداسي التشاوري حول سد النهضة الإثيوبي

36:29
(الجزيرة)

التمييز في معاملة المعتقلين داخل السجون المصرية

38:34
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

تعليقات نشطاء مواقع التواصل على افتتاح مجلس النواب المصري ورئيسه الجديد

(الجزيرة)

تفاعل واسع مع قرار مصر فتح أجوائها أمام الخطوط القطرية

(الجزيرة)

مصر: تصفية شركة الحديد والصلب تتصدر مواقع التواصل

(الجزيرة)

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين قطر ومصر

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

برلماني مصري يفضح بـ “الخطأ” دور السيسي في أحداث 30 يونيو (فيديو)

وكيل البرلمان المصري، محمد أبو العينين (مواقع التواصل الإجتماعي)

سجال حاد بين عثمان الخميس ووسيم يوسف حول “البيت الإبراهيمي” (فيديو)

(مواقع التواصل)

“مجلس النواب المصري أفضل من الكونغرس الأمريكي”.. برلماني بحزب النور يشعل الجدل

البرلمان المصري- أرشيف (غيتي)

واشنطن بوست: إيفانكا ترمب وكوشنر منعا حراستهما الخاصة من استخدام دورات المياه

إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر (رويترز)