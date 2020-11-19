من برنامج: المسائية فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

أظهرت النتائج النهائية لتجربة لقاح كوفيد-19 التي أجرتها شركة فايزر أنه حقق نجاحا بنسبة 95 في المئة.

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المصدر : الجزيرة مباشر