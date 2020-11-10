25:15

من برنامج: المسائية فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك، أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره فعال بنسبة 90%، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

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المصدر : الجزيرة مباشر