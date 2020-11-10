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من برنامج: المسائية بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن لقاح كورونا سيكون مجانا للجميع، وأوصى بمراعاة معايير السلامة وارتداء الكمامة.

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المصدر : الجزيرة مباشر