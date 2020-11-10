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من برنامج: المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، برعاية الأمم المتحدة ومشاركة 75 شخصية ليبية تم اختيارها بعد تعهدها بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية.
10/11/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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