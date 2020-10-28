20:54

من برنامج: المسائية يورام كلافيرين: من المسيحية إلى الإسلام وسط الترهيب بالعلمانية

استضافت حلقة المسائية “الثلاثاء”، الدكتور يورام فان كلافيرين البرلماني الهولندي السابق الذي أسلم بعدما كان مناهضا للإسلام، للحديث عن رحلته من المسيحية إلى الإسلام.

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المصدر : الجزيرة مباشر