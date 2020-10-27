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من برنامج: المسائية ترمب وبايدن يبدآن أسبوع الدعاية الانتخابية الأخير

بدأ الرئيس الأمرdكي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، أمس الإثنين الأسبوع الأخير في حملة الدعاية الانتخابية قبل يوم التصويت في الثالث من نوفمبر القادم.

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المصدر : الجزيرة مباشر