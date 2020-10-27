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من برنامج: المسائية المنصف المرزوقي: ماكرون يحاول الخروج من مأزقه السياسي بالهجوم على الإسلام

استضافت حلقة المسائية “الاثنين”، الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، للحديث حول رؤيته لهذه الازمة التي نشأت بسبب الرسوم المسيئة للنبي ﷺ.

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المصدر : الجزيرة مباشر