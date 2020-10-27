13:14

من برنامج: المسائية اجتماعات مشتركة لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة

أعلنت السلطات السودانية عن انعقاد اجتماع افتراضي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة، ويعقد الاجتماع الثلاثي بدعوة من دولة جنوب أفريقيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر