البث الحي
13:05

من برنامج: المسائية

أردوغان يدعو أوربا إلى وضع حد لأجندة ماكرون المعادية للإسلام

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعماء أوروبا إلى وضع حد لما سمّاه أجندة الرئيس الفرنسي المعادية للإسلام، كما دعا الشعب التركي إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.
27/10/2020
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد

شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين

شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين

شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات

الأكثر قراءة

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه