13:05

من برنامج: المسائية أردوغان يدعو أوربا إلى وضع حد لأجندة ماكرون المعادية للإسلام

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعماء أوروبا إلى وضع حد لما سمّاه أجندة الرئيس الفرنسي المعادية للإسلام، كما دعا الشعب التركي إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.

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المصدر : الجزيرة مباشر