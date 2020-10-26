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من برنامج: المسائية فرنسا تستدعي سفيرها لدى أنقرة بعد تصريحات أردوغان

استدعت فرنسا سفيرها لدى أنقرة للتشاور بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فحص صحته العقلية.

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المصدر : الجزيرة مباشر