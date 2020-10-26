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إصابة كبير موظفي نائب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

أعلن مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إصابة مارك شورت كبير موظفيه بفيروس كورونا المستجد، وأضاف المكتب أن شورت بدأ فترة العزل الصحي، وإن نائب الرئيس وزوجته في حالة جيدة.
26/10/2020
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المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية

انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (فيديو)

16:42

فايزر تكشف نتائج تجاربها على لقاح كورونا

25:15

بايدن يسمي فريق استشاريين للمساعدة في مكافحة كورونا

10:54

تصدر هاشتاغ مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا في مصر

08:00
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