21:10

من برنامج: المسائية إصابة كبير موظفي نائب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

أعلن مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إصابة مارك شورت كبير موظفيه بفيروس كورونا المستجد، وأضاف المكتب أن شورت بدأ فترة العزل الصحي، وإن نائب الرئيس وزوجته في حالة جيدة.

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المصدر : الجزيرة مباشر