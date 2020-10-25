13:25

من برنامج: المسائية مصر: احتجاجات على تزوير الانتخابات البرلمانية

خرجت أعداد من المصريين في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، للاحتجاج على ما وصفوه بتزوير أوراق الانتخابات من قبل أحد المرشحين.

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المصدر : الجزيرة مباشر