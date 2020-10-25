10:56

من برنامج: المسائية محمود حسين يكمل 1400 يوم في السجون المصرية

أكمل الزميل محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة الإخبارية، 1400 يوم في السجن، منذ أن اعتقلته السلطات المصرية في 23 ديسمبر 2016 أثناء قضاء إجازة مع عائلته وما زالت تواصل اعتقاله تعسفا.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر