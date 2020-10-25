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من برنامج: المسائية تسريبات لعبد الرحيم علي يسب مصر ويهاجم السيسي

وجد رئيس تحرير موقع “البوابة نيوز”، عبد الرحيم علي والمعروف بصلاته بجهات أمنية، نفسه في مرمى النيران من خلال تسريب مكالمة هاتفية له، كال فيها السباب للدولة المصرية وقانونها.

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المصدر : الجزيرة مباشر