12:00

من برنامج: المسائية ترمب يدلي بصوته وسباق محموم بالولايات المتأرجحة

أدلي الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت الماضي بصوته في ولاية فلوريدا قبل أن يعقد مؤتمرات انتخابية في 3 ولايات متأرجحة.

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المصدر : الجزيرة مباشر