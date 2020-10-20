16:25

من برنامج: المسائية 25% من الاستخدام المائي في مصر من إعادة التدوير

قال وزير الري المصري إن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي.

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المصدر : الجزيرة مباشر